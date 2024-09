OM : Benatia fait polémique, Longoria sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très remonté en raison de l’expulsion de Leonardo Balerdi, Mehdi Benatia a exprimé sa colère envers l’arbitrage après la victoire de l’OM sur la pelouse de l'OL dimanche soir (2-3), que ce soit à la mi-temps ou au micro de DAZN. Une prise de parole très critiquée, mais Pablo Longoria a fait savoir qu’il avait parlé au nom du club.

« Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons. » Mehdi Benatia était très remonté à la mi-temps d’OL-OM dimanche soir et l’a fait savoir. Une colère qui s’explique par l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute de jeu, après avoir écopé d’un deuxième carton jaune pour une faute sur Alexandre Lacazette, alors que ce dernier lui tire le maillot du début à la fin de l’action.

Il explose à cause de l’OM, ça ne passe pas https://t.co/ONVRGMc3Ng pic.twitter.com/bSVmWHgLkl — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

« Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien »

Un coup de gueule sur lequel est revenu Mehdi Benatia à l’issue de la rencontre : « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant. La semaine dernière, c’était un autre arbitre. Pas de problème tu peux me montrer, mais tu peux changer le rapport. La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot », a déclaré le conseiller sportif de l’OM, désormais dans le viseur du Conseil national de l’éthique et de son président Patrick Anton.

Longoria soutient Benatia

Une prise de parole très critiquée, notamment par Ludovic Obraniak, mais assumée par le club. Contacté par RMC Sport, Pablo Longoria a fait savoir que Mehdi Benatia avait parlé au nom de l’OM et que ses propos sont le reflet du sentiment de la direction marseillaise. L’arbitrage de Benoît Bastien contre l’OL est considéré comme un « manque de respect envers l’OM », a indiqué Pablo Longoria, lui qui a trouvé Mehdi Benatia assez calme lors de sa prise de parole. Le président de l’Olympique de Marseille n’a également que très peu apprécié les critiques et les commentaires négatifs envers son conseiller sportif ces dernières heures.