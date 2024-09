Une recrue de l'OM hallucine !

Jean de Teyssière

Le match de clôture entre l’OL et l’OM a tenu toutes ses promesses ! Réduits à 10 dès la cinquième minute de jeu, les hommes de Roberto De Zerbi sont repartis avec la victoire du Groupama Stadium (2-3) après un match fou. Geronimo Rulli a été impeccable dans les buts et à la fin de la rencontre, il était aux anges.

Quel scénario au Groupama Stadium ! L’OM est revenu de loin pour arracher la victoire dans les dernières secondes de la rencontre. Alors que Rayan Cherki avait égalisé à 2-2 à la 93ème minute de jeu, Jonathan Rowe a envoyé une magnifique frappe à l’entrée de la surface pour battre Lucas Perri et entériner la victoire marseillaise. Dans les buts marseillais, Geronimo Rulli a été très bon, repoussant notamment un penalty de Lacazette juste avant la fin de la première mi-temps.

«C’est un gros match pour toute l’équipe»

A la fin de la rencontre, le gardien de but de l’OM, Geronimo Rulli était très heureux, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « C’est un gros match pour toute l’équipe. Je pense que nous avons joué avec le cœur. Toute l’équipe, ce n’est pas que moi. On joue ensemble. On a une ville entière avec nous. Je pense quand on veut gagner, on gagne. Oui, j’ai frappé beaucoup aujourd’hui, avec un joueur en moins, c’est plus compliqué de jouer devant. Merci pour tous les gens qui ont voté pour moi comme homme du match. Je suis très heureux d’être ici. »

«C’est une soirée magique pour nous»

« C’est une soirée magique pour nous, pour tout Marseille. Cela donne de la force pour la suite de la saison. On doit se reposer un peu et préparer le prochain match contre Strasbourg, prévient Rulli. Le coach aime le foot comme moi, il veut l’équipe avec la même mentalité que lui. La décision de venir ici était facile pour moi. C’est Marseille, c’est spécial. »