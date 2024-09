OM : «Pas sérieux», De Zerbi calme Marseille

Arnaud De Kanel

Tombeur de l'OL dimanche soir dans un match complètement fou, l'OM revient à hauteur du PSG en tête du classement de la Ligue 1. Forcément, la cité phocéenne se met à rêver de soulever le titre en fin de saison. De son côté, Roberto De Zerbi refuse de s'enflammer.

«Ce ne serait pas sérieux»

« Non, je ne parle pas du titre, ce ne serait pas sérieux. Nous venons à peine de débuter notre parcours. Le PSG et Monaco ont de l'avance, avec un groupe soudé depuis plusieurs saisons. Ce qui est sûr, c'est qu'on construit, depuis mi-juin, avec le président Pablo Longoria, avec Mehdi Benatia, une équipe avec des personnes justes, des bonnes personnes, et des joueurs forts. (…) », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Nous jouons tous les matchs pour les gagner»

« Nous avons donné un agenda au club, et nous cherchons maintenant à atteindre la perfection. Je ne sais pas si cela nous mènera à la première, deuxième ou troisième place. Ce qui est sûr, c'est que nous jouons tous les matchs pour les gagner. Et après, parfois, le football peut être bizarre », a ajouté le coach de l'OM.