OM : «Inadmissible», une sanction arrive pour Benatia !

Arnaud De Kanel

En rogne après les décisions de Benoit Bastien, Medhi Benatia a haussé le ton dans les couloirs du Groupama Stadium à la mi-temps du match face à l'OL avant d'en rajouter une couche au micro du diffuseur au coup de sifflet final. Une sortie qui devrait lui valoir une suspension de plusieurs matchs.

Medhi Benatia était furieux dimanche soir. Le conseiller sportif de l'OM s'en est pris à l'arbitrage de la rencontre à la mi-temps avant de viser directement Benoit Bastien au micro de DAZN. « Je ne suis pas surpris, quand on regarde ce qu’il se passe, Benoît Bastien, OM-OL, je n’étais pas bien. Je me rappelle encore de l’année dernière. Regardez les épisodes, je n’invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Aujourd’hui on a gagné, je ne suis pas celui qui pleure. Mais je le mets en avant. La semaine dernière, c’était un autre arbitre. Pas de problème tu peux me montrer, mais tu peux changer le rapport. La deuxième faute sur Balerdi ? Regardez au début de l’action, Lacazette se tient à son maillot », pestait Benatia. Il est désormais dans le viseur du Conseil national de l'éthique et de son président Patrick Anton.

OM : Un complot dénoncé en direct à la TV ? https://t.co/Z0laHqzj1K pic.twitter.com/RZ2AwQkLMK — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

«Cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant»

Ce dernier annonce avoir saisi la commission de discipline de la LFP suite aux «théories complotistes» de Medhi Benatia. « Son attitude agressive est répréhensible et mérite d'être signifiée à la commission de discipline. Elle est très véhémente, mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu'il a pété un câble. Mais moi je considère qu'il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d'un dirigeant. Il n'a pas à se comporter comme ça », confie Patrick Anton à L'Equipe avant de réclamer une sanction à l'encontre du dirigeant marseillais.

«Son comportement est grave et sanctionnable»

« Sur l'après-match, on comprend d'autant moins son comportement qu'il a gagné. Il vient en rajouter une couche avec une théorie complotiste, dont on commence à avoir l'habitude. Il sous-entend que Benoît Bastien vient en mission commandée. Son comportement est grave et sanctionnable », a ajouté Patrick Anton. L'Equipe précise que Medhi Benatia encourt une suspension de trois matchs.