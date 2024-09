OM : De Zerbi fait une annonce en privé au vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Réduit à 10 au bout de cinq minutes après l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM a tout de même réussi à s’imposer sur la pelouse de l’OL dimanche soir (2-3). Mais selon Roberto De Zebi, les Marseillais sont encore loin d’exploiter tout leur potentiel, comme l’a confié Valentin Rongier après la rencontre.

Fier de la performance réalisée par ses joueurs dimanche sur la pelouse de l’OL (2-3), Roberto De Zerbi en attend encore plus. En coulisses, l’entraîneur de l’OM confie à son groupe qu’ils sont encore loin de leur niveau maximum et que leur marge de progression est encore très importante.

« Lui dit qu’on est à 40, 50% de notre potentiel »

« Je pense que le coach va le dire encore ce soir (dimanche), il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Lui dit qu’on est à 40, 50% de notre potentiel et je pense qu’il a raison », a confié Valentin Rongier en zone mixte après la rencontre. L’OM a obtenu cette victoire grâce à des joueurs entrés en cours de jeu et dont certains étaient pourtant annoncés partants lors du mercato estival, à l’image de Pol Lirola et Ulisses Garcia.

« Ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent »

Ce qui est lourd de sens pour Valentin Rongier : « Maintenant, comme je l’ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se créer et ce n’est pas anodin si les trois qui rentrent marquent, si on va chercher une victoire à 10 contre 11. C’est plein de signaux forts et il faut qu’on s’appuie là-dessus. »