Mercato - OM : La presse italienne relance un transfert à 40M€ !

Recruté par l'OM en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat et même d'une clause de rachat, Valentín Carboni n'a pas encore vraiment démarré sa nouvelle aventure. Le milieu offensif argentin, miné par des pépins physiques, ne compte que deux petites apparitions en Ligue 1. Et la presse italienne est déjà préoccupée pour son avenir.

Sur le papier, l'opération semblait particulièrement prometteuse, mais l'OM a peut-être fait une erreur de casting durant son mercato estival avec Valentín Carboni. Le jeune international argentin de 19 ans est arrivé en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt payant d'1M€, avec une option d'achat fixée à 40M€ ainsi qu'une clause de rachat. Promis à un grand avenir et donc potentiellement à l'OM, Carboni passe à côté de son début de saison.

L'OM cartonne... sans Carboni

Alors que l'OM enchaîne les bons résultats, le jeune crack argentin ne comptabilise à ce jour que deux apparitions en Ligue 1, pour un total de 36 minutes de jeu. Miné par une préparation tronquée et un pépin physique contracté début septembre avec sa sélection nationale, Valentín Carboni est donc le grand absent du moment à l'OM. Et cette situation préoccupe de l'autre côté des Alpes...

La presse italienne s'inquiète

Calciomercato.it fait le point sur la situation de Carboni et semble déjà inquiet de ses perspectives d'évolution. Le média italien précise que Roberto De Zerbi a déjà trouvé son onze-type qui performe, et notamment en attaque, sans la présence de l'Argentin. Et à ce rythme, Carboni retournera à l'Inter Milan par la petite porte à l'été 2025, ce qui annulera donc son transfert historique de 40M€ à l'OM.