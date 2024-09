OM : Un transfert inattendu conseillé à Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot est un joueur de l'OM. A la surprise générale, le milieu de terrain, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, s'est engagé avec le club marseillais, alors qu'il avait effectué toute sa formation au PSG. Avant de débarquer au sein de la cité phocéenne, Rabiot a obtenu des renseignements auprès de Mattéo Guendouzi, un ancien de la maison.

L’OM a reçu un petit coup de main dans le dossier Adrien Rabiot. Certes, l’arrivée du milieu de terrain a été rendue possible par le transfert de Jordan Veretout. Mais le club marseillais peut aussi remercier Mattéo Guendouzi, qui a évoqué avec son partenaire en équipe de France l’ambiance du Vélodrome.

« Je lui ai déjà parlé de l’ambiance au Vélodrome »

« On a tous été surpris un peu de voir Adrien Rabiot signer à l’Olympique de Marseille, mais voilà, Adri c’est un joueur qui a d’énormes qualités. On parle quand même du capitaine de la Juve, enfin l’ancien capitaine de la Juventus, international maintenant depuis de nombreuses saisons, titulaire en équipe de France aussi donc non forcément, c’est une plus-value qui est vraiment très intéressante pour le club et en tout cas, moi je lui ai déjà parlé de l’ambiance au Vélodrome. Je pense qu’il la connaissait déjà avant, mais il la connaissait en tant que rival donc maintenant, il va la connaître en tant que joueur de l’Olympique de Marseille » a confié Guendouzi, aujourd’hui à la Lazio Rome, lors d’un entretien à Free Ligue 1.

Rabiot balance ses vérités

Arrivé à l’OM, Adrien Rabiot ne semble pas regretter son choix. « Ça se passe bien dans l’ensemble. Tous les gens que j’ai pu rencontrer sont très sympas avec moi, très avenants, ils m’ont mis dans les meilleures conditions. Que ce soit à mon arrivée à l’aéroport, au club, tous les dirigeants et bien sûr dans le vestiaire, avec les joueurs avec qui j’ai pu échanger. Ça s'est très bien passé. On ne se connaissait pas beaucoup personnellement, mais on apprend à se connaître » a déclaré le joueur.