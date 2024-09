Avant l’OM, Rabiot a raté une énorme signature

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre à l’OM, Adrien Rabiot a fait des efforts importants pour signer à Marseille. Et pour cause, avant cette signature surprise, l’international français a refusé plusieurs grands clubs ce qui a permis à l’OM de s’engouffrer dans la brèche, Adrien Rabiot étant sans option sérieuse depuis le 4 septembre, date limite pour que les clubs inscrivent leurs joueurs sur les listes en Coupe d’Europe.

Cet été, l’OM a sauté sur de nombreuses opportunités pour renforcer son effectif. Dans cette optique, lorsque le mercato a fermé ses portes et qu’Adrien Rabiot était toujours libre, Mehdi Benatia n’a pas voulu laisser passé sa chance. Le conseiller de Pablo Longoria a contacté l’entourage de l’ancien milieu de terrain du PSG dans l’espoir de le convaincre. Et ce fut une réussite puisque l’international français s’est engagé pour deux saisons à l’OM. Mais avant cela, Adrien Rabiot a tout de même eu l’opportunité de signer de grands clubs européens comme le souligne Franck Belhassen, agent de joueurs, qui précise que la mère de l’ancien Parisien a rendu compliqué sa signature chez un grand d’Europe.

«Il a eu trois ou quatre opportunités d’aller dans des meilleurs clubs»

« Il a eu trois ou quatre opportunités d’aller dans des meilleurs clubs. Comme à l’Atlético par exemple, mais les discussions entre les clubs et sa maman étaient très compliquées. C’est pareil avec le Milan AC, ils discutaient et c’est devenu très compliqué », révèle l’agent de joueurs auprès de 20 Minutes. D’ailleurs, en conférence de presse, Adrien Rabiot reconnaissait lui-même avoir été surpris de l’appel de l’OM.

Rabiot surpris par l’appel de Benatia

« Oui j’ai été surpris au début, et je lui ai même dit clairement. Il a été droit au but, sans faire de jeu de mots, il m’a tout de suite exposé le projet et m’a fait comprendre que c’était une possibilité. Qu’en tout cas, lui était très emballé par ça. Il m’a laissé réfléchir, puis m’a rappelé, j’en ai discuté avec ma famille et ça s’est enchaîné. Je ne m’attendais pas du tout à cet appel-là, mais j’ai aimé la démarche de Mehdi Benatia. C’est quelqu’un d’ambitieux, qui a de la détermination », révélait Adrien Rabiot lors de sa présentation à l’OM.