Mercato : Un retour à l’OM ? Guendouzi lâche sa réponse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé lors de l’été 2021 en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM l'année dernière pour prendre la direction de la Lazio. Le milieu de terrain âgé de 25 ans reste très attaché au club marseillais, où il aimerait bien faire son retour à l’avenir, même s’il se sent actuellement très bien en Italie.

Après y avoir passé deux saisons, Mattéo Guendouzi a mis fin à son aventure à l’OM l’année dernière, lui qui avait été prêté avec option d’achat à la Lazio. Comme il l’avait expliqué, le projet du club depuis le départ de Jorge Sampaoli ne lui correspondait plus, mais l’international français (9 sélections) n’a pas fermé la porte à un retour à Marseille à l’avenir.

Mercato : Il dévoile le meilleur transfert de l’OM, c’est une surprise ! https://t.co/Ot70dgtm3V pic.twitter.com/6Ox3D3Rk8g — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« Ça peut être une belle opportunité dans le futur »

« Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ca, tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur », a confié Mattéo Guendouzi, dans un entretien accordé à Free FOOT.

« Le présent c’est la Lazio et c’est le plus important actuellement »

Mais pour le moment, le milieu de terrain âgé de 25 ans se sent bien à la Lazio, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, lui qui a en plus vu d'anciens joueurs de l'OM le rejoindre cet été : « Maintenant, je suis très heureux à la Lazio. Ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d’Europe, j’ai une très belle équipe. Il y a aussi des joueurs qui ont joué à l’Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot maintenant, donc aujourd’hui, je pense au présent et le présent c’est la Lazio et c’est le plus important actuellement. »