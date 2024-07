Guendouzi : Les raisons de son départ de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur de l'OM lors de la saison 2022-2023, Igor Tudor n'a pas fait que des heureux à Marseille. Ça ne s'est notamment pas très bien passé avec Matteo Guendouzi, qui a fini par rejoindre le banc des remplaçants. Au terme d'une saison compliquée, le vice-champion du monde avec l'équipe de France a même fait ses valises. Guendouzi a alors quitté l'OM pour rejoindre la Lazio.

Débarqué à l'OM en provenance d'Arsenal à l'été 2021, Matteo Guendouzi a rapidement su gagner le coeur des supporters olympiens grâce notamment à sa hargne sur le terrain. Ce qui aurait pu être une belle et longue histoire s'est toutefois terminé à l'été 2023. Après seulement deux saisons à Marseille, Guendouzi ne semblait plus forcément en odeur de sainteté aux yeux de ses dirigeants, le poussant donc à faire ses valises...

« J’étais venu pour un projet de jeu qui était avec Sampaoli »

Pourquoi Matteo Guendouzi a-t-il quitté l'OM l'été dernier ? Désormais à la Lazio Rome, l'international français s'est confié sur ce sujet à l'occasion d'un entretien accordé à Carré. Guendouzi a alors expliqué : « Pourquoi avoir décidé de quitter l’OM ? La question est plus pourquoi avoir décidé de signer à la Lazio pour moi. La question a été par rapport au fait que j’étais venu pour un projet de jeu qui était avec Sampaoli qui était vraiment un projet de jeu qui me correspondait où j’allais pouvoir au mieux m’épanouir sur le terrain, au mieux aider l’équipe, au mieux montrer mes qualités ».

« C’était un choix mûrement réfléchi »

Matteo Guendouzi sera donc resté deux saisons à l'OM. Pour poursuivre sa carrière, il a décidé de filer en Italie, rejoignant la Lazio. « J’ai eu l’opportunité d’aller à la Lazio avec un très grand coach, un très grand club italien qui joue la Ligue des Champions. C’était un choix mûrement réfléchi, je suis heureux à la Lazio et très épanoui. Ils m’ont vraiment montré un intérêt prononcé, dès le milieu du mercato, je savais qu’ils me voulaient. Au fur et à mesure des discussions avec eux, j’ai pris mes informations, tous les éléments ont fait que c’était un bon choix pour moi. Le fait qu’ils jouent la Ligue des Champions et avec un très grand coach comme Sarri, ça m’a donné encore plus envie de venir à la Lazio », a poursuivi Guendouzi.