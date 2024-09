OM : Un joueur de Deschamps se lâche après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a quitté l’OM l’année dernière pour s’engager en faveur de la Lazio. S’il ne ferme pas la porte à un retour à Marseille, le milieu de terrain âgé de 25 ans se sent bien chez les Biancocelesti, où il estime que sa personnalité colle parfaitement avec les supporters.

« Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. » Dans un entretien accordé à Free FOOT, Mattéo Guendouzi est revenu sur son départ de l’OM et son arrivée à la Lazio. S’il ne dit pas non pour revenir à Marseille à l’avenir, l’international français (9 sélections) se sent bien en Italie, où il a retrouvé certains de ses anciens coéquipiers lors de ses années marseillaises.

« Je suis très heureux à la Lazio »

« Maintenant, je suis très heureux à la Lazio. Ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d’Europe, j’ai une très belle équipe. Il y a aussi des joueurs qui ont joué à l’Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot maintenant, donc aujourd’hui, je pense au présent et le présent c’est la Lazio et c’est le plus important actuellement », a déclaré Mattéo Guendouzi, rapidement adopté par les supporters de la Lazio.

« Ma personnalité colle très bien avec eux »

« Quand je suis arrivé au club et que j’ai signé à la Lazio, à l’aéroport il y avait des milliers de supporters qui m’attendaient et ça m’a vraiment fait très chaud au cœur et ça m’a donné encore plus envie de me battre pour eux. C’est sûr que ma personnalité colle très bien avec eux, parce que c’est aussi un public avec une très belle ferveur, qui vit pour le club et qui est toujours derrière les joueurs. Donc il peut y avoir des moments chauds quand il y a des mauvais résultats, et ça, bien évidemment, c’est normal parce qu’on sait qu’ils sont toujours là derrière nous, même quand on va à l’extérieur, le parcage est tout le temps rempli. On a pu le voir depuis le début de saison, il y a eu de belles ambiances comme le match contre le Milan d’ailleurs, juste avant la trêve, qui a été un match magnifique qu’on a pu jouer à domicile », a ajouté Mattéo Guendouzi.