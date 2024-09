«Il y a une raison», il quitte brutalement le PSG et réagit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mis à l’écart par le PSG avant prendre la direction de l’Eintracht Francfort au début de l’année, Hugo Ekitike a retrouvé son efficacité en Allemagne et réalise un bon début de saison avec son nouveau club. De nouveau buteur ce jeudi en Europa League, l’attaquant de 22 ans savoure le moment sans afficher de regret sur le passé.

Peu en réussite au cours de sa première saison avec le PSG, Hugo Ekitike a été invité à se trouver un nouveau club à l’été 2023. Malgré des discussions pour son départ, l’attaquant était finalement resté sans pour autant avoir l’occasion d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Ecarté des terrains pendant environ cinq mois, l’attaquant avait pris son mal en patience avant de rejoindre l’Eintracht Francfort en prêt, puis définitivement après la levée de son option d’achat.

Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert à 150M€ https://t.co/RC3W6eYzDF pic.twitter.com/6hmL0GnMqW — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

« Le PSG ? « Il n’y a pas de regrets »

Alors que le PSG l’avait recruté pour 36M€, Hugo Ekitike a rejoint l’Allemagne pour 16,5M€ (+3,5M€ pour son prêt payant). Une mauvaise opération pour le club, tandis que l’attaquant a retrouvé son efficacité à Francfort en enchaînant les buts en ce début de saison, avec quatre réalisation au compteur, dont une nouvelle ce jeudi en Europa League face au Vikotira Plzen (3-3). Malgré cet échec au PSG, Ekitike relativise. « Il n’y a pas de regrets, si je suis là c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite », a-t-il confié en zone mixte, rapporté par RMC.

« Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon »

Dès son arrivée en Allemagne au début de l’année, Hugo Ekitike avait relativisé cette expérience compliquée au PSG. «Tout dépend de la manière dont on prend les choses. Pour certains ça peut être compliqué. Moi je le prends d’une manière plutôt bonne, c’est ce qui me pousse à être meilleur chaque jour, disait-il à sa conférence de présentation. Ça n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon, un apprentissage aux côtés de grands joueurs. Venir ici, c’est le bon choix. Le plus important c’est de pouvoir m’exprimer et montrer tout ce que j’ai appris à Paris pendant 1 an et demi. »