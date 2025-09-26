Pierre Ménès clashe son successeur sur Canal+ !

Considéré comme le successeur de Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour n'a pas sa langue dans sa poche et l'a fait savoir lors d'un débat sur la multipropriété en critiquant Strasbourg et Chelsea. Et cela n'a pas du tout plus à Pierre Ménès qui n'a pas épargné le journaliste de Canal+.
Lors d'un débat sur la multipropriété sur Canal+, Bertrand Latour n'avait pas hésité à qualifier Strasbourg de « centre de formation de Chelsea ». Les deux clubs appartiennent en effet au même propriétaire à savoir BlueCo, et le club londonien envoie plusieurs de ses jeunes joueurs en prêt, avant de les récupérer lorsqu'ils ont progressé. Mais la critique du journaliste qui lui a succédé sur le plateau du Canal Football Club ne passe pas du tout auprès de Pierre Ménès, très proche de Marc Keller, le président de Strasbourg.
Pierre Ménès recadre Bertrand Latour
« Les déclarations de Betrand Latour… Pfff… Il y a Philippe Carayon qui, sur la même chaîne, a fait un édito dithyrambique sur BlueCo… », s'agace l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.
«Les déclarations de Betrand Latour… Pfff…»
« Bertrand Latour qui fait, comme très souvent, du clientélisme et qui a toujours une bonne raison pour tailler quelqu’un. Moi qui vit ça quand même parfois de l’intérieur à Strasbourg, je sais que BlueCo est là pour longtemps et est prêt à investir », ajoute Pierre Ménès.