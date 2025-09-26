Pierre Ménès clashe son successeur sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme le successeur de Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour n'a pas sa langue dans sa poche et l'a fait savoir lors d'un débat sur la multipropriété en critiquant Strasbourg et Chelsea. Et cela n'a pas du tout plus à Pierre Ménès qui n'a pas épargné le journaliste de Canal+.

Lors d'un débat sur la multipropriété sur Canal+, Bertrand Latour n'avait pas hésité à qualifier Strasbourg de « centre de formation de Chelsea ». Les deux clubs appartiennent en effet au même propriétaire à savoir BlueCo, et le club londonien envoie plusieurs de ses jeunes joueurs en prêt, avant de les récupérer lorsqu'ils ont progressé. Mais la critique du journaliste qui lui a succédé sur le plateau du Canal Football Club ne passe pas du tout auprès de Pierre Ménès, très proche de Marc Keller, le président de Strasbourg.

Pierre Ménès recadre Bertrand Latour « Les déclarations de Betrand Latour… Pfff… Il y a Philippe Carayon qui, sur la même chaîne, a fait un édito dithyrambique sur BlueCo… », s'agace l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.