Lamine Yamal : L'improbable business de sa mère !

Alexis Brunet

De plus en plus, Lamine Yamal s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du monde. L’international espagnol attire les regards, mais il n’est pas le seul dans sa famille à faire parler de lui. Sa mère est également pointée du doigt actuellement. Cette dernière a prévu d’organiser un repas de Noël, avec des billets jusqu’à 800€, pour avoir le droit de prendre une photo avec elle.

Lors de la cérémonie du Ballon d’or, Lamine Yamal n’est pas passé loin du sacre suprême. L’attaquant du FC Barcelone a terminé deuxième, juste derrière Ousmane Dembélé. Il y a fort à parier que dans les prochaines années, l’international espagnol réussira à mettre la main sur la prestigieuse récompense individuelle, s’il arrive à maintenir le niveau qui est le sien aujourd’hui.

La polémique Yamal Dans la course au Ballon d’or, un évènement a sans doute coûté des points à Lamine Yamal. Pour fêter son 18ème anniversaire, l’attaquant avait organisé une énorme fête, qui avait créé la polémique. Le joueur du Barça avait notamment embauché des personnes de petite taille, ce qui n’avait pas du tout plu à une partie de l’opinion espagnole.