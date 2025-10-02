Dembélé - Doué : Le «déclic» qui va ravir le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG est privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, tous les deux blessés. Ce n’est pas un problème pour le club de la capitale qui a réussi à battre le FC Barcelone mercredi soir (2-1), sans ses deux stars. Titulaire en Espagne, Ibrahim Mbaye a fait forte impression et ce match pourrait bien lui servir de déclic selon l’un de ses anciens formateurs.

Mercredi soir, le PSG avait rendez-vous avec le FC Barcelone pour son deuxième match de Ligue des champions de la saison. D’abord menés 1-0, les Parisiens ont réussi à trouver les forces pour renverser le match et s’imposer finalement 2-1. Les buteurs du champion d’Europe se nomment Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.

Le PSG devait faire sans Doué et Dembélé Contre le FC Barcelone, le PSG était privé de nombreuses stars. En attaque, le club de la capitale devait faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés. Cela n’a finalement pas été un problème pour le club de la capitale qui a notamment pu compter sur sa jeunesse, à l’image de Senny Mayulu, buteur.