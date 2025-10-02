Dembélé - Doué : Le «déclic» qui va ravir le PSG !

Depuis plusieurs semaines, le PSG est privé de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, tous les deux blessés. Ce n’est pas un problème pour le club de la capitale qui a réussi à battre le FC Barcelone mercredi soir (2-1), sans ses deux stars. Titulaire en Espagne, Ibrahim Mbaye a fait forte impression et ce match pourrait bien lui servir de déclic selon l’un de ses anciens formateurs.
Mercredi soir, le PSG avait rendez-vous avec le FC Barcelone pour son deuxième match de Ligue des champions de la saison. D’abord menés 1-0, les Parisiens ont réussi à trouver les forces pour renverser le match et s’imposer finalement 2-1. Les buteurs du champion d’Europe se nomment Senny Mayulu et Gonçalo Ramos.
Le PSG devait faire sans Doué et Dembélé
Contre le FC Barcelone, le PSG était privé de nombreuses stars. En attaque, le club de la capitale devait faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés. Cela n’a finalement pas été un problème pour le club de la capitale qui a notamment pu compter sur sa jeunesse, à l’image de Senny Mayulu, buteur.
Mbaye a impressionné
En plus de Senny Mayulu, Luis Enrique avait décidé de titulariser un autre jeune joueur en attaque mercredi soir. Le coach parisien a lancé Ibrahim Mbaye dans le grand bain et ce dernier s’en est bien sorti. Le français de 17 ans a montré de belles choses et selon Hervé Guégan, l’ex-entraîneur des attaquants du centre de formation du PSG, interrogé par Le Parisien, ce match a peut-être servi de déclic pour Mbaye. « Ce qu’il a montré hier (mercredi) dénote un vrai potentiel. Il doit encore travailler sa première touche, mais il a pris des responsabilités pour amener du danger sur son côté. C’est un garçon qui ne se pose pas de questions. Ce match peut lui servir de déclic pour qu’il se lâche pleinement. »