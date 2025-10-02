Lewandowski : La discussion secrète avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG est allé s'imposer à Barcelone au terme d'une prestation très aboutie malgré de nombreuses absences (2-1). Et à l'issue de la rencontre Nasser Al-Khelaïfi est allé discuter avec un certain Robert Lewandowski. Les deux hommes ont été aperçus en discussions pendant plus minutes dans les travées de Montjuic.

Privé de joueurs majeurs comme Joao Neves, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, le PSG est pourtant allé s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1) grâce à des buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos. Un très gros coup qui place le PSG sur une voie royale en Ligue des champions.

Al-Khelaïfi et Lewandowski ont longuement discuté Une victoire qui a évidemment enchanté Nasser Al-Khelaïfi, présent à Barcelone pour le match. D'ailleurs, selon les informations de RMC Sport, le président du PSG a été aperçu en discussions avec Robert Lewandowski à l'issue de la rencontre dans les couloirs du stade Montjuic.