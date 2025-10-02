«Ce p*tain de pays !» : Daniel Riolo craque en plein direct !

Présent sur le plateau d’Estelle Midi ce jeudi, Daniel Riolo a vivement réagi à la proposition d'un syndicat d'enseignants souhaitant renommer les vacances scolaires. La célèbre voix de l’After Foot a critiqué la démarche, affirmant que la France était le seul pays à vouloir renier son histoire, de quoi le rendre « hystérique ».
En plus de ses interventions quotidiennes dans l’After Foot, Daniel Riolo participe également à l’émission d’Estelle Denis depuis quelques années, l’occasion pour le journaliste sportif de RMC d’afficher ses avis tranchés sur des sujets de société, comme ce fut le cas ce jeudi au moment d’évoquer la volonté d’un syndicat d’enseignants de changer le nom des vacances scolaires de fin d’année.
Daniel Riolo dépassé
Profondément opposé à l’idée de changer le nom des vacances scolaires de la Toussaint en vacances d’automne, et des vacances de Noël en vacances de fin d’année, Daniel Riolo s’est emporté sur le plateau d’Estelle Midi : « On va partout dans le monde, les pays sont fiers de leur histoire ! Partout, quand tu voyages, les gens sont fiers de leur pays, de leurs racines. Ils les mettent en avant, ils te les vendent à travers même un repas, à travers une sortie culturelle, dans leur église… »
« Ça me rend hystérique »
« Partout où tu vas ils sont fiers de leur histoire. La France est un… Pardon, j’assume, est ce p***** de pays qui veut dégueuler sur son histoire. Moi, ça me dépasse, c’est le seul pays au monde comme ça, ça me rend hystérique ce truc », a lâché le journaliste sur RMC.