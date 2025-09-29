Incident au Paris FC, une plainte est déposée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, le Paris FC a subi un incident à son centre d'entraînement. Ce lundi, le club parisien a annoncé plusieurs dégradations. Et voilà que cela ne va pas rester ainsi. En effet, dans un communiqué, le PFC a condamné ces actes et annoncé avoir déposé une plainte.

11ème de Ligue 1, le Paris FC a réussi à arracher le match nul (1-1) ce dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice. Les Parisiens sont donc repartis de la Côte d'Azur avec un point, retrouvant alors leur centre d'entraînement... dégradé. En effet, un incident a été rapporté par le PFC, faisant alors état de plusieurs dégradations.

« Un groupe d’individus a pénétré par effraction » C'est dans un communiqué publié ce lundi que le Paris FC a révélé cet incident à son centre d'entraînement. On peut alors lire : « Le Paris FC confirme qu’un incident est survenu dans la nuit de samedi à son centre d’entraînement d’Orly. Aux alentours de 5h du matin, un groupe d’individus a pénétré par effraction dans l’enceinte et a dégradé quelques véhicules qui y étaient stationnés ».