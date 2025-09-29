Incident au Paris FC, une plainte est déposée !

Au cours des dernières heures, le Paris FC a subi un incident à son centre d'entraînement. Ce lundi, le club parisien a annoncé plusieurs dégradations. Et voilà que cela ne va pas rester ainsi. En effet, dans un communiqué, le PFC a condamné ces actes et annoncé avoir déposé une plainte.
11ème de Ligue 1, le Paris FC a réussi à arracher le match nul (1-1) ce dimanche sur la pelouse de l'OGC Nice. Les Parisiens sont donc repartis de la Côte d'Azur avec un point, retrouvant alors leur centre d'entraînement... dégradé. En effet, un incident a été rapporté par le PFC, faisant alors état de plusieurs dégradations.
« Un groupe d’individus a pénétré par effraction »
C'est dans un communiqué publié ce lundi que le Paris FC a révélé cet incident à son centre d'entraînement. On peut alors lire : « Le Paris FC confirme qu’un incident est survenu dans la nuit de samedi à son centre d’entraînement d’Orly. Aux alentours de 5h du matin, un groupe d’individus a pénétré par effraction dans l’enceinte et a dégradé quelques véhicules qui y étaient stationnés ».
« Une plainte a été déposée et une enquête est en cours »
Ne comptant bien évidemment pas en rester, le PFC poursuit en expliquant : « Une plainte a été déposée et une enquête est en cours ; le Club collabore étroitement avec les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur ces faits. Le Paris FC condamne cet acte de vandalisme avec la plus grande fermeté. Le Club compte déployer des mesures complémentaires pour renforcer encore la sécurisation de ses installations et la protection des biens des salariés ».