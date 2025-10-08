OM : Rabiot conclut un accord surréaliste avec «un proche de Deschamps» !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre, Adrien Rabiot a accordé plusieurs entretiens à la presse française. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, le milieu de terrain de 30 ans aurait conclu un accord avec un proche de Didier Deschamps pour qu'aucune question sur l'OM ne lui soit posée.

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été mis au placard par l'OM, avant d'être vendu à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. Appelé par Didier Deschamps pour disputer les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain des Bleus a accordé plusieurs entretiens à la presse française.

«Il y a eu un accord, donc c'est grotesque» Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé qu'Adrien Rabiot avait trouvé un accord avec un proche de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, pour ne pas être interrogé sur l'OM. « L'interview est vide. Rabiot est un type adorable et charmant, son interview se lit, c'est très sympa ce qu'il dit sur l'Italie, sur Milan, sur deux-trois choses comme ça. T'as l'impression d'avoir un garçon charmant, t'as envie de l'inviter dimanche au gigot haricots à la maison, et en fait il ne dit rien », a pesté le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.