Adrien Rabiot : La «belle relation» dévoilée dans la presse étrangère

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot s'est confié sur sa relation privilégiée avec Massimiliano Allegri, qu’il vient de retrouver à l'AC Milan après son départ de l’OM. L'international français a également évoqué ses rapports avec Didier Deschamps, qui dispute sa dernière saison à la tête des Bleus.

En rejoignant l’AC Milan, Adrien Rabiot a retrouvé Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur à la Juventus avec qui il a noué une relation forte au fil des années. Il n’est donc pas surprenant d’avoir vu l’international français le retrouver chez les Rossoneri, déjà sur ses traces avant le retour d’Allegri sur le banc.

Rabiot resté proche d’Allegri « J'ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous sommes similaires, et je l'apprécie beaucoup sur le plan humain. Nous nous sommes souvent appelés et écrit la saison dernière, confie Adrien Rabiot, dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport. Il y avait déjà eu des contacts avec le Milan l'année dernière, mais cela n'avait pas abouti. Cet été, ils m'ont contacté au début de la saison et sont revenus à la charge après le problème à Marseille. C'était le bon moment pour tout le monde. »