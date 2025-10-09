Zidane - Équipe de France : La grosse annonce de Mbappé pour la suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé s'est exprimé ce jeudi sur le poids historique du numéro 10 chez les Bleus, porté par des légendes telles que Michel Platini et Zinedine Zidane. L’ancienne star du PSG a réaffirmé devant la presse son ambition de marquer sa génération, visant notamment le record de buts d'Olivier Giroud.

À bientôt 27 ans, Kylian Mbappé possède déjà une impressionnante expérience en équipe de France avec 92 sélections. Le 25 mars 2017, l’attaquant du Real Madrid disputait ses premières minutes sous le maillot bleu face au Luxembourg, avec le numéro 12 dans le dos. Très vite, Mbappé hérita du 10 avec lequel il remporta la Coupe du monde en 2018. Un numéro symbolique dans l’histoire de la sélection tricolore, qui a notamment vu passer Michel Platini et Zinedine Zidane.

« Platini, Zizou ont marqué leur génération, j’essaye de marquer la mienne » Présent face à la presse ce jeudi, Kylian Mbappé a évoqué la lourde responsabilité d’arborer ce numéro mythique en équipe de France. « Platini, Zizou ont marqué leur génération, j’essaye de marquer la mienne », a confié l’ancien attaquant du PSG, ambitieux pour la suite de sa carrière en Bleu.