«Pas le choix», l’OL obligé de vendre un gros joueur !

Resté en Ligue 1, l'OL a échappé au pire cet été. Malgré tout, les Gones ont dû résoudre de gros problèmes économiques et pour remédier à cela, le transfert de Georges Mikautadze a été acté. Le Géorgien s'en est allé ainsi vers Villarreal. Une grosse perte sportive pour Lyon, mais comme expliqué par Michele Kang, cela était nécessaire.

C'est en larmes que Georges Mikautadze a quitté l'OL, son club de coeur. Cet été, dans les dernières heures du mercato, le Géorgien a été vendu pour environ 35M€ à Villarreal. Grâce à cette vente de l'attaquant de 24 ans, Lyon a donc empoché un joli chèque qui a fait énormément de bien à un moment où les Gones étaient en proie à de grosses difficultés financières.

« Nous n'avons pas le choix » Cet été, compte tenu de sa situation, l'OL avait l'obligation de réaliser un gros transfert. Plutôt que Malick Fofana, c'est donc Georges Mikautadze qui a été vendu. Un transfert que Michele Kang, présidente lyonnaise, avait dû annoncer à Paulo Fonseca et son staff. Ainsi, dans des images diffusées par l'OL, elle avait expliqué : « Au-delà de toutes les promesses que nous avons faites. Il nous reste encore un rendez-vous le 1er décembre avec la DNCG. Donc, on doit aller au bout, tout dépend d'un seul autre transfert, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui va se passer. Mais juste un, un seul ».