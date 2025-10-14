Un joueur annonce la fin, le PSG lui répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, Alexandre Letellier a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à 34 ans. Formé au PSG, le portier a notamment exprimé sa gratitude envers le club parisien où il a débuté et terminé sa carrière. Le PSG lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Un an après son départ du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier a annoncé la fin de sa carrière ce lundi sur ses réseaux sociaux. Le portier de 34 ans, qui a disputé deux rencontres durant ses quatre saisons comme pro dans la capitale, range les gants, faute de propositions. « Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel », a-t-il écrit.

« La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours » Formé au PSG, avant de faire son retour comme troisième ou quatrième gardien en 2020, Alexandre Letellier n’a pas manqué de rappeler son attachement pour la formation parisienne. « À tous les clubs, merci de m’avoir permis de porter vos maillots et de défendre vos couleurs. La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours : le Paris Saint-Germain », a-t-il ajouté.