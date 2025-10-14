Un joueur annonce la fin, le PSG lui répond

Ce lundi, Alexandre Letellier a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à 34 ans. Formé au PSG, le portier a notamment exprimé sa gratitude envers le club parisien où il a débuté et terminé sa carrière. Le PSG lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.
Un an après son départ du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier a annoncé la fin de sa carrière ce lundi sur ses réseaux sociaux. Le portier de 34 ans, qui a disputé deux rencontres durant ses quatre saisons comme pro dans la capitale, range les gants, faute de propositions. « Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel », a-t-il écrit.
« La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours »
Formé au PSG, avant de faire son retour comme troisième ou quatrième gardien en 2020, Alexandre Letellier n’a pas manqué de rappeler son attachement pour la formation parisienne. « À tous les clubs, merci de m’avoir permis de porter vos maillots et de défendre vos couleurs. La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours : le Paris Saint-Germain », a-t-il ajouté.
« Merci pour tout »
Alors que de nombreux ex-coéquipiers de Letellier ont réagi, le PSG y est également allé de son message sur les réseaux sociaux. « A jamais Parisien ! Merci pour tout Alexandre Letellier », a commenté le club, souhaitant au Français « le meilleur pour la suite ».