Mercato - Real Madrid : Un nouveau crack va signer

En terminant l’année 2024 de la meilleure des manières, le Real Madrid semble enfin être sur la bonne dynamique. Depuis le début de la saison, le club espagnol affichait un niveau de jeu assez irrégulier et les difficultés éprouvées à cause des blessures de défenseurs notamment ont légèrement handicapé Carlo Ancelotti et ses hommes. Mais l’arrivée de Raul Asencio a fait du bien à l’équipe, à tel point que le Real veut finaliser un renouvellement de contrat.

Nouveau crack du Real Madrid depuis que Carlo Ancelotti l’a lancé dans l’équipe première début novembre, Raul Asencio a vu sa cote augmenter en très peu de temps. Joueur de l’équipe réservé jusqu’à maintenant, il a réussi de belles premières en défense centrale. Considéré comme l’un des meilleurs talents de la réserve, il pourrait ainsi faire les beaux jours du Real Madrid à l’avenir. Actuellement sous contrat jusqu’en 2027, il suscite beaucoup d’intérêt de la part de ses dirigeants.

Jackpot pour le Real Madrid

Estimé à 300 000 euros avant de faire ses débuts en Liga le mois dernier, Raul Asencio a vu sa valeur exploser puisque le site Transfermarkt le cote désormais à 7,5M€. Une véritable satisfaction puisque le Real Madrid peut en faire des choses intéressantes en vue d’un prochain mercato. Sauf qu’au vu du rendement dont il fait preuve ces dernières semaines, le jeune Espagnol pourrait avoir un avenir différent.

Une nouvelle signature à venir ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026 à l’heure actuelle, Raul Asencio pourrait finir par prolonger. En effet, d’après les informations de Marca, la découverte de ce nouveau talent a fait grimper l’envie du club de le conserver pour la suite. Les deux parties discuteront dans les prochains mois à propos d’une prolongation puisque l’intention est qu’il garde une place dans l’équipe première la saison prochaine. En attendant, il reste une solution très viable aux côtés du patron Antonio Rüdiger.