Mercato : Le PSG va boucler un transfert surprise ?

Le PSG dispose de nombreux attaquants dans son effectif et il est donc compliqué de se faire une place dans ce secteur. Alors que Marco Asensio était par exemple très utilisé en début de saison, l’Espagnol a vu son temps de jeu clairement fondre dernièrement. Il y a donc une possibilité que l’ancien joueur du Real Madrid aille voir ailleurs dès cet hiver.

Cet hiver, le PSG pourrait bien se séparer de Randal Kolo Muani. En effet, le Français est clairement sur le départ, car il est dans une situation d’impasse à Paris. Luis Enrique ne lui fait pas confiance et l’attaquant est donc habitué au banc des remplaçants et pire, parfois il n’est même pas dans le groupe. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse au profil du Parisien et pourrait tenter sa chance dans les prochaines semaines. L’ancien Nantais intéresse également l’AS Monaco et Chelsea selon certaines sources.

Un départ imminent pour Kolo Muani ? Le PSG pourrait frapper fort cet hiver avec une offre de 60M€. 🔥

Asensio lui aussi sur le départ ?

Mais Randal Kolo Muani pourrait ne pas être le seul attaquant sur le départ du PSG. En effet, il serait également possible que Marco Asensio prenne le large cet hiver, là aussi du fait de son temps de jeu. L’Espagnol était très utilisé par Luis Enrique en début de saison, mais son temps de jeu a considérablement fondu dernièrement. L’ancien joueur du Real Madrid est resté sur le banc lors de trois des quatre derniers matches de Ligue 1 et il n’était même pas dans le groupe pour le match de Coupe de France contre le RC Lens.

Le PSG se cherche un nouvel attaquant

Les possibles départs de Randal Kolo Muani et de Marco Asensio vont encore plus inciter le PSG à recruter un attaquant cet hiver. Cela fait partie des priorités des dirigeants parisiens, qui cherchent un nouveau joueur dans ce secteur pour concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Le club de la capitale s’intéresse notamment à Marcus Rashford ou bien à Khvicha Kvaratskhelia.