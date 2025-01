Mercato : Une opération à la Messi répétée par le PSG ?

Alexis Brunet

À l’été 2021, le PSG avait profité des problèmes économiques du FC Barcelone pour mettre la main sur Lionel Messi, qui ne pouvait donc pas rester dans son club de cœur. Presque quatre ans plus tard, les dirigeants parisiens voudraient une nouvelle fois profiter de la situation problématique du Barça pour attirer cette fois-ci Dani Olmo.

Depuis quelques années, le FC Barcelone est en grande difficulté. On ne parle pas là du terrain, mais bien des finances du club espagnol, qui sont en très mauvais état. Les Blaugrana peinent à pouvoir trouver de l’argent pour recruter des joueurs et, même lorsqu’ils sont recrutés, il y a encore des difficultés pour les faire enregistrer et qu’ils puissent alors jouer sous leurs nouvelles couleurs.

Le PSG pourrait perdre Dani Olmo

Dernièrement, c’est le cas de Dani Olmo qui fait beaucoup parler. Le milieu offensif a été recruté l’été dernier contre un chèque de 55M€ et il a pu disputer la première partie de saison avec son club, mais cela sera plus compliqué pour la seconde. En effet, la Ligue espagnole a refusé au FC Barcelone l’inscription d’Olmo pour la fin de la saison, en raison des difficultés financières des Blaugrana. Si aucune solution n’est trouvée dans ce dossier, le joueur de 26 ans pourrait donc quitter le Barça gratuitement cet hiver, tout en demandant la totalité de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat qui prend fin en 2030. Le PSG serait particulièrement attentif au problème et pourrait tenter de recruter le Barcelonais si l’occasion se présente.

Le PSG avait déjà profité des malheurs du FC Barcelone

Si le PSG vient à recruter Dani Olmo, cela ne serait pas la première fois qu’il profite des malheurs du FC Barcelone. En 2021, le club de la capitale avait réussi à faire venir Lionel Messi gratuitement, qui ne pouvait déjà pas rester au Barça, en raison des difficultés financières de la formation espagnole. Toutefois, l’aventure de l’Argentin à Paris ne s’était pas forcément bien passée et ce dernier en garde d’ailleurs un mauvais souvenir.