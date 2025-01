Cristiano Ronaldo au PSG : Une première réponse est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la bombe du jour sur le mercato. Pedro Almeida, journaliste portugais, a révélé que le PSG était entré en négociations avec Cristiano Ronaldo, dont le contrat à Al-Nassr s'achève en juin prochain. Cependant, les premières réponses à cette information commencent à circuler.

Le PSG va-t-il refaire le coup ? Alors que le club de la capitale avait récupéré Lionel Messi libre en 2021, c'est désormais Cristiano Ronaldo qui pourrait rejoindre Paris. En effet, selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, le PSG aurait entamé des négociations avec Cristiano Ronaldo dont le contrat s'achève en juin prochain avec Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, la rumeur déjà démentie

Cependant, la rumeur, qui a rapidement fait parler sur les réseaux sociaux, a été démentie. Journaliste de RMC, Fabrice Hawkins assure que pour le moment « il n’y a pas de négociation » avant d'être relancé sur d'éventuels contacts entre Cristiano Ronaldo et le PSG. « Non, rien du tout qui permette de penser que le PSG souhaite l’intégrer dans l’effectif », ajoute-t-il sur X.

Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

Cependant, que ce soit avec le PSG ou pas, l'avenir de Cristiano Ronaldo va largement être commenté dans les prochains jours. Et pour cause, son contrat à Al-Nassr s'achève dans six mois. Mais le club saoudien compte bien tout mettre en place pour conserver la première star qui a tenté le pari de rejointe la Saudi Pro League.