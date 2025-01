«Après ça, je peux mourir», sa déclaration surréaliste sur l'OM !

Thomas Bourseau

Entre l'OM et Fabrizio Ravanelli, c'est une véritable histoire d'amour. Et ce n'est pas la dernière sortie médiatique de l'ex-attaquant du club phocéen devenu conseiller institutionnel et sportif de l'Olympique de Marseille qui laissera entendre le contraire. Après avoir fait l'objet d'un hommage XXL de la part des supporters marseillais, Ravanelli est même prêt à accepter sa fin après avoir vécu une telle expérience.

Fabrizio Ravanelli a effectué trois saisons à l'OM à la fin des années 90. L'occasion pour lui de faire vibrer le Vélodrome des dizaines de fois grâce à ses buts marqués ainsi que son style de jeu attrayant aux yeux des supporters marseillais. Ses chants à quelques semaines de son départ ou bien son tête contre tête avec Pierre Ducrocq lors d'un Classique entre l'OM et le PSG restent gravés dans les mémoires des fans de l'Olympique de Marseille.

«Ca restera quelque chose d'ancré à jamais dans ma vie»

De retour à l'OM l'été dernier en tant que conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli a pu admirer, à sa surprise la plus totale, un tifo en son honneur le 27 octobre dernier avant le premier coup d'envoi de Classique entre l'OM et le PSG de la saison. Les supporters de l'Olympique de Marseille avaient choisi de faire une reconstitution de son altercation avec Pierre Ducrocq. Ce qui avait ému l'Italien, aperçu en train de filmer le tifo avant la rencontre. Pour Free Foot, Ravanelli a vidé son sac sur cet épisode.

« Si je savais que les supporters avaient préparé ce tifo ? Non, c'était la surprise et honnêtement, ça me donne des frissons et me touche le cœur. C'est normal que je fasse à présent attention quand je parle de ça, parce que l'émotion va peut-être me faire quelque chose de pas très joli à commenter parce que ça restera quelque chose d'ancré à jamais dans ma vie ».

«J'ai des mots très forts, je me dis qu'après ça je peux même mourir»

Pendant l'interview livrée à Free Foot, Fabrizio Ravanelli est même allé plus loin. A son sens, cette preuve d'amour inconditionnelle de l'OM peut lui permettre de partir en paix.

« J'ai des mots très forts, je me dis qu'après ça je peux même mourir. Ce qu'ont fait les supporters de Marseille est quelque chose d'incroyable. Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mon père qui n'est plus là. Je le garderai toujours dans mon coeur. C'est de l'amour ? Oui, il est né tout de suite. Quand je suis arrivé ici, j'ai été reçu comme une star, toutes les personnes m'aimaient. Tout le monde m'a donné du respect, j'essayais d'être au maximum professionnel et de rendre ce respect ».