OM : Rabiot annonce un grand attaquant à Marseille !

Recruté l'été dernier au RC Lens pour environ 30M€, Elye Wahi a du mal à exister dans cette saison. Peu convaincant sur le terrain, il n'a pas réussi à surfer sur la même dynamique que le club, deuxième de Ligue 1 avant la reprise du championnat. L'attaquant fait partie des grandes déceptions du dernier mercato et Adrien Rabiot a tenu à lui apporter du soutien pour démarrer l'année 2025.

En difficulté depuis le début de la saison, Elye Wahi n'a pas tellement su profiter des occasions laissées par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. L'avant-centre français ne fait pas partie des plans de jeu privilégiés de l'Italien qui attend du mieux de sa part. Wahi est prévenu : il faudra monter le curseur à l'entraînement notamment. Visiblement, Adrien Rabiot croit beaucoup à un retour au premier plan.

« 2025 c'est pour toi »

A l'occasion de l'anniversaire d'Elye Wahi ce 2 janvier, le Français a reçu du soutien à propos de sa situation difficile de la part d'Adrien Rabiot. En story Instagram en réaction à un post de l'OM sur le 22ème anniversaire de Wahi, il a fait une grande prédiction. « Longue vie mon petit. 2025 c'est pour toi » peut-on lire.

Wahi de retour au premier plan ?

Recruté l'été dernier dans le but de trouver un bon remplaçant à Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi n'a plus été titularisé depuis le match face au PSG fin octobre. Avec seulement deux buts et une passe décisive, le bilan comptable est compliqué. A 22 ans désormais, il tentera de relever la tête et il réussira peut-être à convaincre Roberto De Zerbi.