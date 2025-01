Mercato : Ce joueur a métamorphosé l’OM, De Zerbi jubile !

Jean de Teyssière

Cet été, l’OM a réalisé un gros mercato. Plusieurs joueurs de calibres sont arrivées et les solutions offensives ne manquent pas pour Roberto De Zerbi. Si les performances d’Elye Wahi laissent à désirer, celles de Neal Maupay sont plutôt correctes. En tout cas, l’entraîneur italien de l’OM semble ravi du profil de l’ancien Niçois, qui a métamorphosé l’état d’esprit du vestiaire.

Dimanche, Neal Maupay a fait le buzz sur les réseaux sociaux en publiant un tweet moqueur envers son ancien club Everton. Défait 2-0 face à Nottingham Forest, l’attaquant de l’Olympique de Marseille avait alors publié : « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d'Everton et je souris. » Un tweet qui a valu un torrent d’insultes à celui qui est considéré par De Zerbi comme un joueur très important du vestiaire.

«Un joueur expérimenté avec du caractère»

L’influence de Neal Maupay sur le vestiaire de l’OM s’est de suite fait sentir. L’attaquant prêté par Everton avec obligation d’achat a en tout cas reçu les éloges de son entraîneur, Roberto De Zerbi : « C'est un joueur expérimenté avec du caractère. C'est une garantie puisque tu sais ce qu'il peut te donner, tout ce qu'il peut t'apporter. » Et le vestiaire abonde en son sens.

Maupay, un exemple à suivre

Dans les colonnes de La Provence, le cas Neal Maupay avait été traité. Au sein du club, on assure que l’ancien Stéphanois est très apprécié de tous, grâce notamment à son sens de l’humour. Un proche du vestiaire de l’OM assure que « Neal est un guerrier à l'entraînement, quand il est titulaire ou entre en fin de match... il va toujours presser, se donner à fond, créer des brèches et tirer son épingle du jeu. C'est un moteur pour les autres. Si les plus jeunes décident de le suivre, ils iront loin. »