Mercato - Real Madrid : Un «joueur merveilleux» arrive pour régaler Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste

Cible privilégiée du Real Madrid lors du mercato hivernal, Trent Alexander-Arnold se rapproche un peu plus du club espagnol. Les dirigeants madrilènes ont vraiment comme intention de signer le défenseur anglais qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison avec Liverpool. Le joueur de 26 ans est encouragé par une légende du foot anglais Gary Lineker.

Joueur de Liverpool depuis toujours, Trent Alexander-Arnold est profondément attaché à son club. Malgré tout il ne serait pas contre un nouveau départ à partir de l'été prochain et le Real Madrid fait partie des prétendants principaux depuis plusieurs mois. Le dossier s'accélère récemment et le défenseur anglais semble se rapprocher du club espagnol.

Un joueur apprécié

Très important dans l'effectif de Liverpool depuis des années, Trent Alexander-Arnold serait intéressé par un départ au Real Madrid. L'Anglais de 26 ans est attendu de pied ferme dans ce grand club où il se plairait certainement. « Trent adorerait être là. Ils l'adoreraient, ils apprécieraient son incroyable palette de passes. C'est un joueur merveilleux, il s'intégrerait parfaitement et aurait beaucoup de succès. Ils ne se focaliseraient pas sur sa défense, ce que nous faisons trop souvent ici » confie Gary Lineker, légende du foot anglais, d'après des propos rapportés par Marca.

Une issue logique

S'il a déjà réussi à remplir son palmarès de plusieurs grands titres, à commencer par une Ligue des champions en 2019, Trent Alexander-Arnold pourrait bien se diriger vers le Real Madrid pour poursuivre sur la même lancée. « J'ai moi-même déménagé en Espagne et jouer pour le Real Madrid ou le Barça est quelque chose de très spécial. Peu importe la force et la richesse de la Premier League, les grands du monde continuent d'aller au Barça et au Real Madrid » analyse Lineker, qui a joué au FC Barcelone à la fin des années 1980.