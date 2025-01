Transfert colossal au Real Madrid, Mbappé rejoint par un ancien de l'OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir mis le grappin sur Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid pourrait réalise un autre énorme coup. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Merengue lorgnent sérieusement William Saliba (Arsenal). Cet intérêt à l’égard de l’ancien de l’OM et de l’ASSE a d’ailleurs été confirmé par la presse espagnole.

L’été dernier, le Real Madrid avait réalisé l’un des plus gros coups du mercato avec l’arrivée de Kylian Mbappé, libre de tout contrat après son aventure au PSG. Disposant d’un secteur offensif plus que complet avec les présences de Mbappé donc, mais également de Vinicius Jr, de Rodrygo, ou encore de Jude Bellingham, le club madrilène va chercher à frapper très fort en défense.

🔴 Selon @le10sport, William Saliba ne serait 𝗣𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 à l'intérêt du Real Madrid ! 🇫🇷



Le club madrilène envisage de passer à l'action pour le français. pic.twitter.com/KpTHnE2HIm — Vibes Foot (@VibesFoot) November 12, 2024

Le Real Madrid fonce sur Saliba

En effet, le 9 octobre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le Real Madrid avait coché le nom de William Saliba. A 23 ans, le phénomène d’Arsenal, passé par l’ASSE et l’OM, est la cible prioritaire du club espagnol comme révélé par nos soins, notamment pour l’été prochain. L’entourage de l’international Français a même déjà été contacté.

La presse espagnole confirme

Ces informations exclusives ont d’ailleurs été confirmées localement, puisque le média ibérique SPORT confirme ce mercredi que le Real Madrid est bel et bien sur la piste de William Saliba. Une offre initiale de 100M€ pourrait même être proposée l’été prochain. A suivre...