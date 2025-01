PSG : Le chouchou de Luis Enrique, c'est lui ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Repéré pour ses belles qualités malgré son jeune âge, Kang-In Lee a rejoint le PSG à l'été 2023 au même moment que Luis Enrique. Le Sud-Coréen s'est imposé comme un élément assez solide de l'effectif parisien au fil du temps à tel point que l'entraîneur espagnol l'a fait apparaître sur le terrain lors de tous les matches du club cette saison. Ce dernier a été interrogé à propos du joueur.

Alors que l'ensemble de l'effectif parisien est présent au Qatar en vue du Trophée des champions face à l'AS Monaco ce dimanche, c'est l'occasion pour le PSG de démarrer l'année 2025 sur de nouvelles bases. Les dernières semaines de 2024 ont été légèrement plus convaincantes et parmi les joueurs sur lesquels Luis Enrique aime s'appuyer, Kang-In Lee occupe une place assez haute.

Luis Enrique séduit par Lee

A seulement 23 ans, Kang-In Lee a réussi à convaincre Luis Enrique qui voit en lui un joueur au haut potentiel. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il avait été recruté pour 22M€ à Majorque. « Depuis que je suis arrivé, Lee est sur une pente ascendante. Il a de bonnes statistiques. Il peut jouer dans plusieurs positions : attaquant, ailier, faux 9. J’apprécie ce joueur. Il a une attitude brillante, sa qualité est indiscutable et il a une grande marge de progression » déclare l'entraîneur espagnol en conférence de presse avant le match face à Monaco.

Lee, un joueur très présent

Depuis le début de la saison, Kang-In Lee n'a jamais raté un match du PSG même s'il n'est titulaire que la moitié du temps et qu'il finit rarement un match en entier. Luis Enrique n'a pas hésité à l'utiliser comme milieu offensif même s'il occupe assez souvent l'aile droite de l'attaque. Reste à savoir comment son évolution va se poursuivre au cours des prochains mois dans une saison qui s'annonce plus difficile que les précédentes.