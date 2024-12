Mercato : Le PSG signe un coup de maître à 40M€

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait besoin d’un défenseur central. Le club de la capitale avait plusieurs pistes et finalement, c’est Willian Pacho qui a posé ses valises à Paris, en provenance de l’Eintracht Francfort. Le club de la capitale a déboursé 40M€ pour recruter l’Équatorien et, visiblement, il ne s’est pas trompé. En effet, le gaucher rayonne dans la capitale française et il s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable.

Cet hiver, le PSG pourrait bien perdre Milan Skriniar, qui cherche un nouveau club pour gagner en temps de jeu. Les dirigeants parisiens vont sans doute devoir trouver un défenseur central droitier pour remplacer le Slovaque, car s’il vient à partir, Marquinhos serait le seul spécialiste du poste. En revanche, le champion de France est plutôt bien doté au poste d’axial gauche, avec Lucas Beraldo, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et surtout Willian Pacho.

Willian Pacho a mis tout le monde d’accord au PSG

Depuis le début de la saison, Luis Enrique fait très souvent confiance à Willian Pacho pour occuper le poste d’axial gauche, aux côtés de Marquinhos. L’Équatorien, arrivé pour 40M€ l’été dernier, a profité des blessures de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, mais aussi de la mauvaise passe de Lucas Beraldo pour gagner sa place de titulaire dans le onze parisien. Le joueur de 23 ans ne devrait pas la perdre de sitôt, car il impressionne grandement et il se maintient à un haut niveau. Le Parisien brille par son agressivité au duel, notamment, mais également par son impact physique.

Une plus grosse concurrence pour Pacho

Willian Pacho est donc la vraie bonne trouvaille du mercato estival parisien, mais il va devoir confirmer en seconde partie de saison. En effet, dernièrement, le PSG a pu compter sur le retour de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe devrait également bien finir par goûter de nouveau à la compétition. Cela offrira donc une concurrence accrue à l’Équatorien, qui aura l’occasion de prouver que les dirigeants parisiens ne se sont pas trompés à son sujet.