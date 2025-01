Mercato - PSG : Les JO de Paris ont chamboulé un transfert à 60M€ !

Thomas Bourseau

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 auraient pu permettre à la délégation masculine de football de rafler sa seconde médaille d'or olympique après les Jeux de 1894 à Los Angeles. Finalement, Désiré Doué et la bande de Thierry Henry ont dû se contenter de l'argent. Un coup dur pour Doué avant le rêve qu'était son transfert au PSG.

Désiré Doué est en train de vivre un rêve éveillé au Paris Saint-Germain. Formé au Stade Rennais, l'attaquant français est un supporter du PSG depuis le berceau et ne l'a pas caché lors d'une entrevue pour Discord. « J'ai toujours aimé le PSG parce que c'est le plus grand club français. C'est un club qui fait rêver et j'ai toujours suivi ce club. Il y a de très grands joueurs qui sont venus au PSG donc j'ai suivi comme beaucoup d'enfants je pense. Pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG. Aujourd'hui, j'y suis donc je suis très content ».

«Mon arrivée s'est faite dans le speed parce que c'était à la sortie des Jeux Olympiques»

Contant le processus de son arrivée au PSG pour 60M€ bonus compris, alors que le Bayern Munich souhaitait s'attacher les services de l'international espoir français, Désiré Doué a révélé que tout s'était presque fait dans la précipitation.

« Mon arrivée s'est faite dans le speed parce que c'était à la sortie des Jeux Olympiques donc j'ai dû enchaîner pour venir m'installer ici. Ca s'est très bien passé par contre, mais c'était rapide et mouvementé ».

«Mes premiers pas au Parc des princes, c'était quelque chose de magnifique»

Par la suite de l'interview, Désiré Doué s'est également attardé sur sa première expérience du Parc des princes en défendant les couleurs de son club de cœur et non en tant qu'adversaire du PSG.

« Mes premiers pas au Parc des princes, c'était quelque chose de magnifique en tout cas sous les couleurs du PSG, parce que j'étais déjà venu avant notamment pendant la finale des Jeux Olympiques, c'était ici. Quand je suis parti à l'échauffement, tout le monde m'a applaudi et m'a encouragé. C'est quelque chose que je tiens à souligner et je les remercie pour tous les encouragements qui me donnent au quotidien et lors des matchs aussi ».