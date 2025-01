Une star recale le PSG, c'est la désillusion

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2019, l'Ajax Amsterdam réalise un parcours incroyable en Ligue des Champions, ce qui a pour conséquence de faire éclore plusieurs joueurs importants qui vont affoler le mercato. C'est notamment le cas de Frenkie De Jong qui sera le plus convoités de ses coéquipiers. Le PSG tente le coup, mais il opte finalement pour le FC Barcelone. Et il semble aujourd'hui regretter son choix.

Après sa saison impressionnante avec l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong s'est rapidement retrouvé au cœur de plusieurs rumeurs concernant son transfert. Dès le mercato d'hiver 2019, le milieu de terrain néerlandais a été très convoité, suscitant l'intérêt de nombreux clubs, dont le PSG qui avait fait le forcing pour le recruter. Cependant, Frenkie De Jong a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone pour environ 70M€. Quatre ans plus tard, il semble regretter son choix.

Frenkie De Jong regrette son choix ?

« Je dois admettre que lorsque j’ai signé à Barcelone, je n’imaginais pas que je gagnerais seulement une Ligue, une Copa Del Rey et une Super Coupe d’Espagne après quatre ans. Je m’attendais à au moins le double, donc je suis déçu. J'ai encore un an et demi à Barcelone et vous lisez dans les journaux que c'est un sujet. Pour moi, ce n'est tout simplement pas ça maintenant. Laissez-moi d'abord recommencer à jouer au football, puis nous verrons ce que le club a en réserve. Et à ce moment-là, je m'assoirai avec ma famille pour décider de ce que je veux », lâche-t-il dans une interview accordée à Voetbal International, avant de revenir sur les discussions concernant sa prolongation à Barcelone.

« Ce n'est pas difficile pour moi de gérer cela. Je me concentre sur ce sur quoi j'ai de l'influence et c'est ce que je ressens au club, comment je pense que les choses se passent. Sur cette base, je décide si tout se passe toujours bien et si je veux rester ou pas. Et puis de l’autre côté, vous avez le club qui a quelque chose à dire à ce sujet. Le reste n’est que bruit. La conséquence c’est que les gens commencent à croire ce qui est écrit », ajoute Frenkie De Jong.