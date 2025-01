PSG : Il signe dans le «plus grand club français» et lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a instauré une domination presque sans partage en Ligue 1 depuis le lancement de l'ère QSI en 2011. Désiré Doué, né en 2005, a vu bien des stars passées au PSG et estime qu'il est le plus grand club français. Ce qui a facilité son choix de signer en faveur du club aux 12 championnats de France, un record dans l'hexagone.

Désiré Doué (19 ans) a quitté le Stade Rennais à la dernière intersaison en parallèle de sa médaille d'argent décroché aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors que le polyvalent milieu offensif, partiellement utilisé par Luis Enrique au poste d'ailier, était courtisé par le Bayern Munich, c'est finalement au PSG que Doué s'en est allé. Et ce fut une réflexion qu'il n'a pas eu besoin de mener bien longtemps.

«J'ai toujours aimé le PSG parce que c'est le plus grand club français»

En interview pour Discord au Parc des princes, Désiré Doué est revenu sur son amour inconditionnel pour le PSG qui remonte à sa plus tendre enfance. A ses yeux, il y a le Paris Saint-Germain et le reste du monde dans l'hexagone. « J'ai toujours aimé le PSG parce que c'est le plus grand club français. C'est un club qui fait rêver et j'ai toujours suivi ce club ».

«Pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG»

Désiré Doué n'a pas du tout dissimulé le fait que le PSG est un rêve pour beaucoup et lui y compris. « Il y a de très grands joueurs qui sont venus au PSG donc j'ai suivi comme beaucoup d'enfants je pense. Pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG. Aujourd'hui, j'y suis donc je suis très content ». De quoi expliquer son aval pour son transfert à 50M€ + 10M€ de bonus convenu entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Reste désormais à savoir si Doué commencera l'année 2025 comme il avait bouclé la précédente au PSG, avec 2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs.