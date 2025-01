Tennis : Monfils lâche une grosse annonce sur Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition dès la première semaine de la saison 2025, Novak Djokovic a envie de frapper du poing sur la table. Redescendu à la 7ème place mondiale après une saison sans titre en Grand Chelem, le Serbe est en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Brisbane après sa victoire face à Gaël Monfils ce jeudi matin. Le Français n'a rien pu faire face à son adversaire comme d'habitude et il a pu voir que le niveau de jeu déployé par Djokovic était déjà intéressant.

Désormais entraîné par Andy Murray après l'annonce incroyable de cette nouvelle collaboration, Novak Djokovic voudra retrouver le chemin du succès en Grand Chelem en 2025. Le Serbe a envie de marquer les esprits dès les premières semaines et c'est Gaël Monfils qui en a fait les frais en encaissant une 20ème défaite face à l'ancien numéro 1 mondial en autant de confrontations.

« Il était bien »

Battu en deux sets (6/3 6/3) par Novak Djokovic en ayant eu seulement une opportunité de le breaker, Gaël Monfils a été dominé assez aisément face à la solidité du Serbe. « Novak a bien joué, la balle sortait vraiment bien de sa raquette, il allait bien vers l’avant et surtout il a bien servi, mieux que ce que je ne pensais. Franchement, il était bien (sourires). Moi, je débute mon année avec un bon match contre un jeune (victoire contre Basavareddy 6–4, 4–6, 6–1) et un match contre un top 10 d’entrée en ayant fait de bonnes choses même si ça n’a pas suffi. Il y a des moments où j’aurais aimé changer certains choix, mais il y a eu de bonnes séquences. Quand on joue tôt dans l’année un top 10, c’est voir où on en est. J’ai vu où j’en suis » a-t-il réagi en conférence de presse d'après des propos rapportés par L'Equipe.

Djokovic, déjà prêt pour l'Open d'Australie ?

Le 13 janvier prochain, les meilleurs joueurs de la planète se donneront rendez-vous pour le premier Grand Chelem de l'année. A l'Open d'Australie, Novak Djokovic tentera d'aller chercher un 25ème trophée dans son tournoi favori où il a déjà été sacré à 10 reprises. Avant, il faudra se débarrasser de l'Américain Reilly Opelka en quarts de finale de Brisbane vendredi.