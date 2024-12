PSG : Catastrophe, le PSG va perdre une fortune !

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait réalisé une folie lors du mercato en signant Randal Kolo Muani. Ce dernier sortait d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort et les dirigeants parisiens avaient décidé de miser 95M€ sur lui. Une somme folle, surtout quand on regarde la situation du Parisien maintenant. Ce dernier est sur le départ, car très peu utilisé par Luis Enrique et il ne vaudrait plus que 30M€.

Cet hiver, le PSG chercherait absolument à mettre la main sur un nouvel attaquant. Ce recrutement serait une priorité pour les dirigeants parisiens, car Bradley Barcola a montré des signes de faiblesse dernièrement et le club de la capitale ne pourra sûrement pas compter sur Randal Kolo Muani pour le reste de la saison. En effet, l’ancien Nantais est clairement sur le départ, car il ne joue presque pas chez le champion de France, et il pourrait donc tenter de relancer sa carrière en rejoignant rapidement une nouvelle destination.

Randal Kolo Muani ne vaudrait plus que 30M€

Si Randal Kolo Muani venait déjà à quitter le PSG, cela serait un cruel désaveu pour le club de la capitale. Le Français avait débarqué à l’été 2023 et les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, n’avaient pas hésité à débourser 95M€ pour le faire venir de l’Eintracht Francfort. Une somme folle, qui a fait de l’ancien Nantais le troisième transfert le plus cher de l’histoire parisienne, mais depuis la situation a bien évolué. En effet, selon les informations du site spécialisé Transfermarkt, RKM ne vaudrait aujourd’hui que 30M€, soit une perte séche de 65M€ en cas de vente à ce tarif.

Manchester United pourrait accueillir Kolo Muani

Toutefois, la somme de 30M€ serait relativement facile à atteindre pour un potentiel acheteur de Randal Kolo Muani. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United pense d’ailleurs à lui, mais l’opération pourrait également prendre l’aspect d’un prêt avec option d’achat. L’attaquant du PSG disposerait aussi d’un prétendant en Ligue 1, puisque l’AS Monaco aurait coché son nom. Certaines sources affirment également que Chelsea pourrait tenter le coup.