Mercato : Transfert inattendu, la très bonne surprise à 15M€

Alexis Brunet

À son arrivée à l’été 2023 au PSG, Milan Skriniar suscitait beaucoup d’enthousiasme chez les supporters parisiens. Ces derniers avaient réussi à mettre la main sur l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et cela gratuitement en plus. Malheureusement, le Slovaque n’a jamais réussi à s’imposer chez le champion de France et il est aujourd’hui sur le départ. Il pourrait d’ailleurs rapporter 15M€ au club de la capitale.

Parfois, il arrive que certains joueurs aillent au bout de leur contrat et signent donc gratuitement dans leur nouveau club. Le PSG en a fait la mauvaise expérience l’été dernier avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Ce dernier n’avait pas souhaité prolonger à Paris et les dirigeants madrilènes n’ont pas eu à dépenser le moindre euro alors que le champion du monde fait partie des joueurs qui disposent d’une très grande valeur marchande. Mais avant cet épisode, le PSG avait également réussi un coup de la sorte, avec un défenseur central.

Milan Skriniar avait rejoint gratuitement le PSG

À l’été 2023 et après des mois de négociations, Milan Skriniar avait fini par rejoindre le PSG. Le Slovaque était allé au bout de son contrat avec l’Inter Milan et le champion de France était alors persuadé d’avoir réalisé une très belle opération. En effet, le joueur de 29 ans était considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, mais malheureusement, il n’a pas réussi à confirmer ce statut en Ligue 1. Skriniar ne semble plus dans les plans de Luis Enrique, car le technicien espagnol ne fait que très peu appel à lui. Un départ cet hiver est donc clairement une possibilité.

Skriniar pourrait rapporter 15M€ au PSG

Le PSG, tout comme Milan Skriniar, souhaitent que leurs chemins se séparent. Cela permettrait au défenseur de retrouver du temps de jeu et au club de la capitale de faire de la place dans son effectif et de récolter un petit chèque au passage. En effet, selon les informations du site spécialisé Transfermarkt, le Slovaque est actuellement estimé à 15M€, ce qui adoucirait légèrement l’amertume de cet échec, surtout après avoir été recruté gratuitement. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Napoli piste notamment le central parisien, qui dispose également d’une piste en Turquie avec Galatasaray.