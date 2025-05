Insulté, Pierre Ménès craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très remonté contre l'attitude du Real Madrid en margé du Clasico contre le FC Barcelone en finale de Coupe du Roi, Pierre Ménès n'avait pas manqué d'afficher son mécontentement, ce qui lui a valu un flot d'insultes sur les réseaux sociaux.

Alors que le comportement du Real Madrid avant le Clasico, mais également pendant le match, n'a pas manqué d'être critiqué, Pierre Ménès s'était fendu d'un tweet pour juger sévèrement la Casa Blanca.

Pierre Ménès s'en prend au Real...

« Dans un monde normal Rudiger doit prendre un an de suspension pour son attitude scandaleuse hier soir. Dans un monde normal c’est tout le Real qui doit être sanctionné. Et ça se dit le plus grand club du monde… », écrivait l'ancien journaliste de Canal+ sur ses réseaux sociaux. Une analyse qui lui a valu de nombreuses insultes comme il l'a révélé sur sa chaîne YouTube.

... et se fait insulter par les «pseudo-supporters du Real du Luberon»

« La semaine dernière j'ai fait un tweet pour allumer le Real Madrid pour sa conduite scandaleuse avant, pendant et après la Coupe du Roi, et je me suis pris une déferlante de pseudo-supporter du Real du Luberon ou du Poitou ou de Maisons-Laffitte qui n'a jamais mis les pieds à Bernabeu de sa vie et qui t'insultent, te traitent de violeur et surtout le problème des réseaux sociaux, c'est que ça montre que même la liberté d'expression et l'égalité ont des limites. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe qui », regrette Pierre Ménès.