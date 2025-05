«Un génie» : L'annonce qui va rendre fou Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le meilleur joueur du monde ces dernières années, Kylian Mbappé vit une saison compliquée. A tel point, que pour Daniel Riolo, il n'y a plus de débat en ce qui concerne le meilleur joueur du monde, il s'agit désormais de Lamine Yamal, impressionnant avec le FC Barcelone.

Cette saison, un joueur crève l'écran au niveau du football européen à savoir Lamine Yamal. L'ailier du FC Barcelone, déjà auteur d'un Euro sensationnel avec l'Espagne, surfer sur sa lancée avec le Barça comme en témoigne sa nouvelle prestation magnifique mercredi soir contre l'Inter Milan. A tel point que pour Daniel Riolo, Lamine Yamal est bien le meilleur joueur du monde loin devant Kylian Mbappé.

Riolo est fan de Yamal

« C'est ça les génies. Même si on avait eu des prémices avec sa technique et son habilité. Et en plus on voit que c'est un génie car il joue la tête haute. Tout ce qu'il fait est intelligent. Il joue avec toutes les surfaces du pied. Et, c'est original, il maîtrise l'extérieur qui lui permet de trouver tous les angles de passes pour des centres. Il sait tout faire et il passe quand il faut, il dribble quand il faut dribbler... Pour son âge il a une maturité tactique incroyable », s'enflamme le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Mbappé ? Ce ne sera jamais le même football avec Yamal»

« Et puis Marcus Thuram parle de Mbappé, il a été très très fort entre 17 et 25 ans, mais à son sommet ce ne sera jamais le même football avec Yamal. Je pense surtout au rapport au ballon. C'est une école au ballon maradonesque. Pour Yamal, c'est Messi, c'est Neymar, ce sont les joueurs brésiliens de la grande époque », ajoute Daniel Riolo. Des propos qui ne plairont probablement pas à Kylian Mbappé.