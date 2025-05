Transfert à l'OM : La folie à 70M€ pour Greenwood ?

La rédaction

Une saison et puis s'en va ? Mason Greenwood a été la recrue phare de l'OM pendant le mercato estival de 2024 contre une somme de 31,6M€. Cependant, il est déjà question dans la presse anglaise d'un départ de l'ancienne pépite de Manchester United qui aurait le mal du pays. Un top club anglais serait sur les rangs, que doit faire l'Olympique de Marseille selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Mason Greenwood s'installait dans la cité phocéenne en juillet dernier. Et ce, contre un chèque de 31,6M€ bonus compris. Un transfert qui ne s'est pas fait sans polémique au vu de ses antécédents violents et de viol envers sa compagne Harriet Robson. Ce qui lui a valu un exil de Manchester United qui ne voulait plus rien avoir à faire avec la pépite du football anglais qui n'a plus touché à la sélection depuis cette affaire remontant à 2022.

«Il a été très heureux de signer à Marseille et a adoré vivre en France»

Parti à Getafe en prêt la saison dernière, Mason Greenwood a fait le choix de rebondir à l'OM alors que la Lazio l'attendait notamment comme Matteo Guendouzi l'affirmait en interview dernièrement. Cependant, il semblerait que l'Anglais ait le mal du pays bien que son contrat court jusqu'en juin 2029. « Quand Mason a quitté United pour la première fois, il a adoré l'Espagne. Harriet et lui ont déménagé à Madrid et ont refait leur vie. Il aimait le fait de pouvoir jouer au football et sa vie en dehors du terrain ne faisait pas l'objet d'une attention aussi soutenue. Il a été très heureux de signer à Marseille et a adoré vivre en France », a confié une source proche de Mason Greenwood auprès du Sun.

«Il est très introverti et sa famille élargie ainsi que les amis qu'il a dans son pays lui manquent»

La source en question a creusé sur le mal-être de Mason Greenwood. « Mais cela fait presque deux ans qu'il est à l'étranger et la nouveauté s'est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et sa famille élargie ainsi que les amis qu'il a dans son pays lui manquent. Un retour dans le Nord-Ouest pourrait lui convenir, car il pense que le vitriol auquel il a été confronté s'est un peu calmé et que les gens sont peut-être passés à autre chose ». D'après les informations de CaughtOffside, Liverpool penserait à Mason Greenwood pour éventuellement remplacer Darwin Nunez. Du point de vue du comité directeur de l'OM, on serait prêt à se séparer de Mason Greenwood contre une belle somme de 70M€. Le ton est donné.