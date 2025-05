Transfert au PSG : Le crève-coeur dévoilé en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mikel Arteta est l'entraîneur d'Arsenal depuis la fin de l'année civile de 2019. Le coach espagnol a pourtant fait ses premiers pas chez les professionnels du côté du Paris Saint-Germain, qu'il affronte ce mercredi soir en Ligue des champions. Mais l'aventure fut de trop courte durée à son goût.

Entre le Paris Saint-Germain et Mikel Arteta, l'histoire d'amour a été instantanée dès son arrivée par le biais d'un prêt convenu avec le FC Barcelone à l'hiver 2001 pour six mois. Une opération reconduite par les hauts dirigeants du PSG et du Barça pour une saison complète lors de l'exercice suivant.

«Je voulais rester mais mon club, Barcelone, n'a pas voulu»

L'ancien milieu de terrain espagnol brillait sous Luis Fernandez. Néanmoins, à l'instar de Ronaldinho, il quittait le PSG à l'été 2003. Ronnie s'en allait au FC Barcelone lorsque le club blaugrana faisait le choix de définitivement se séparer de Mikel Arteta... mais en faveur d'un club écossais : les Glasgow Rangers. « Je prenais beaucoup de plaisir, j'étais installé, je voulais rester mais mon club, Barcelone, n'a pas voulu. Je suis donc parti, mais j'aurais aimé rester plus longtemps ».

«J'ai hâte de vivre ce moment»

Ce mercredi soir, Mikel Arteta retrouvait le Paris Saint-Germain en tant que coach d'Arsenal pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. L'occasion pour le technicien espagnol de vivre un moment spécial là où tout a commencé dans sa carrière de joueur. « J'ai hâte de vivre ce moment. Je ne pouvais pas espérer meilleur scénario ».