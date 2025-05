OM - Greenwood : L’improbable transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait été sacré champion d’Angleterre, Liverpool aurait l’intention de faire des changements dans son effectif cet été. Les Reds pourraient notamment se séparer de Darwin Nunez, qui n’a jamais réellement réussi à s’imposer depuis son arrivée à l’été 2022. Pour le remplacer, ils regarderaient du côté de l’OM et s’intéresseraient à Mason Greenwood.

Régulièrement pointé du doigt pour son investissement et ses efforts défensifs, Mason Greenwood réalise tout de même une belle saison sur le plan statistique. Avec 18 buts et 5 passes décisives, l’attaquant âgé de 23 ans est la principale arme offensive de l’OM et cela aurait attiré l’attention de certains clubs.

Greenwood remplaçant de Nunez à Liverpool ?

D’après les informations de CaughtOffside, ce serait le cas de Liverpool. Cet été, les Reds auraient l’intention de se séparer de Darwin Nunez (25 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028, et penseraient à Mason Greenwood pour le remplacer. Le club anglais aurait pris des renseignements à propos de l’attaquant de l’OM et ce dernier serait de plus en plus apprécié.

50% de la plus-value reviendrait à Manchester United

Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est engagé jusqu'en juin 2029 avec l’OM. Une opération estimée à environ 30M€ bonus compris et si le club marseillais venait à se séparer de l’Anglais âgé de 23 ans, alors 50% de la plus-value réalisée reviendrait aux Red Devils.