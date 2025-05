OM : Le prochain club de Greenwood déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l'été dernier à l'OM contre un chèque de 30M€, Mason Greenwood réalise une saison paradoxale entre des statistiques intéressantes, mais une impression globale de nonchalance. Il faut dire que selon en entourage, l'ailier anglais souhaite rentrer en Angleterre avec une préférence pour un retour à Manchester United.

Quel avenir pour Mason Greenwood ? Recruté pour 30M€ l'été dernier, l'ailier anglais connaît une saison paradoxale à l'OM. Et pour cause, sur le plan statistique, le numéro 10 marseillais est irréprochable avec ses 18 buts et 5 passes décisives, mais en ce qui concerne son degré d'investissement sur certains matches, difficile d'en dire autant. Roberto De Zerbi a d'ailleurs piqué sa star à plusieurs reprises que ce soit publiquement lors de certaines conférences de presse, ou de façon plus subtile en le laissant sur le banc. Par conséquent, rien ne garantit que Mason Greenwood reste à l'OM cet été, d'autant plus que l'Anglais aurait le mal du pays et souhaiterait retourner à Manchester United selon une source proche du joueur.

Greenwood a le mal du pays ?

« Quand Mason a quitté United pour la première fois, il a adoré l'Espagne. Harriet et lui ont déménagé à Madrid et ont refait leur vie. Il aimait le fait de pouvoir jouer au football et sa vie en dehors du terrain ne faisait pas l'objet d'une attention aussi soutenue. Il a été très heureux de signer à Marseille et a adoré vivre en France », explique cette source contacté par The SUN, avant d'en dire plus sur l'éventuelle club qui pourrait accueillir Mason Greenwood.

«Un retour dans le Nord-Ouest de l'Angleterre pourrait lui convenir»

« Mais cela fait presque deux ans qu'il est à l'étranger et la nouveauté s'est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et sa famille élargie ainsi que les amis qu'il a dans son pays lui manquent. Un retour dans le Nord-Ouest pourrait lui convenir, car il pense que le vitriol auquel il a été confronté s'est un peu calmé et que les gens sont peut-être passés à autre chose », ajoute cette même source, évoquant donc sans le citer le club de Manchester United où Mason Greenwood avait été formé.