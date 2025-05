Transfert au PSG : Le sacrifice inattendu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un temps considérablement utilisé par Luis Enrique à différents postes pendant la première partie de saison, Kang-In Lee n'entre plus dans cette constante rotation et observe les performances de ses coéquipiers depuis le banc des remplaçants. La star sud-coréenne ferait tourner des têtes à Arsenal, de quoi boucler son aventure parisienne ?

A quelques heures du coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, une rumeur de transfert concernant les deux clubs circule dans la presse : Kang-In Lee. L'international sud-coréen de 24 ans ne s'est pas mué comme étant un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Kang-In Lee a perdu son crédit auprès de Luis Enrique ?

Certes, il fut l'attaquant aligné par le coach pendant la saison régulière de Ligue des champions (0-2) en octobre dernier. Toutefois, son temps de jeu a drastiquement diminué depuis avec un simple rôle de joker. Il se pourrait bien que Kang-In Lee vive ses dernières semaines en tant que joueur du PSG.

Arsenal prêt à faire un sacrifice pour Kang-In Lee ?

D'après les informations communiquées par The Sun ces dernières heures, Andrea Berta lorgnerait la signature de Kang-In Lee. Le nouveau patron de la section sportive d'Arsenal avait déjà échoué en 2023 à recruter la star sud-coréenne de Majorque qui filait au PSG. Il encouragerait Mikel Arteta, coach des Gunners, à faire de la place au sein de son effectif afin d'y accueillir Kang-In Lee. Le décor est planté.