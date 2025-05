«Du jamais vu» : Il annonce un transfert légendaire au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grand fan du PSG, le streameur AmineMaTue a évoqué son amour pour le club de la capitale insistant sur le fait qu’il a adoré le passage de Neymar, rappelant l’engouement qu’avait suscité son transfert en 2017. «Du jamais vu» tout simplement selon l’organisateur de la Kings League France.

En 2017, le PSG avait levé la clause libératoire de Neymar fixée à 222M€ au FC Barcelone. Un transfert légendaire puisqu'il s'agit du plus cher de tous les temps. Fan du club de la capitale, AmineMaTue se souvient d'ailleurs de la signature du Brésilien au PSG.

AmineMaTue fan de Neymar

« Le premier qui me vient à l'esprit, de très loin, c'est Zizou. J'ai énormément de mal avec le fait d'idolâtrer, je suis plus dans le respect et l'admiration. Mais Zidane, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression d'être un enfant de 12 ans devant son idole », lâche-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE avant d’évoquer le cas Neymar.

«Neymar, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué au PSG»

« En plus, c'est un humain exceptionnel : souriant, posé, bavard, drôle, il a fait une petite vidéo pour mon père j'étais content. Les deux autres, c'est Pauleta et Neymar. Neymar, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué au PSG. Son arrivée, c'est du jamais vu au club. Ce qu'il fait, c'est sensationnel. En termes de football, c'est le seul qui pouvait se rapprocher de Messi et Ronaldo », ajoute AmineMaTue.