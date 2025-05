Zidane, la bombe lâchée en public !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France en 2026, Zinedine Zidane a peut-être vendu la mèche sur son arrivée mardi après-midi. L’ancien coach du Real Madrid a confirmé qu’il s’agissait de son rêve, précisant même qu’il avait « hâte » de ses retrouvailles avec les Bleus.

« Je me sens pleinement entraîneur »

Et en attendant que l’annonce soit officielle, Zidane a néanmoins tenu à rappeler que Didier Deschamps était encore en place pour un peu plus d’un an à la tête de l’équipe de France : « Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur », a-t-il précisé. Voilà qui semble très clair…