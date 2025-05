Départ de Deschamps : L’annonce cash de l’équipe de France !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, l’heure des adieux approche à grands pas. En effet, son contrat actuel se terminant en 2026 marquera la fin de son aventure de 14 ans à la tête des Bleus. Après la Coupe du monde, Deschamps passera à autre chose et Benjamin Pavard, défenseur de la sélection tricolore, compte bien tout rafler pour qu’il parte au top.

Depuis ladite annonce, un seul et unique rassemblement a eu lieu en équipe de France en mars pour les quarts de finale de la Ligue des nations . Mais Didier Deschamps n’a visiblement rien changé dans son approche du job de sélectionneur des Bleus . « Non, rien du tout. Le coach mérite le respect de la France entière. Partout où il a été, il a gagné ». a confié Benjamin Pavard en entrevue avec L’Équipe.

«Il nous reste encore la Ligue des nations et la Coupe du monde à gagner»

Et maintenant ? Un Final Four de Ligue des nations en juin et une Coupe du monde l’année prochaine pour boucler une boucle temporelle de 14 ans selon le champion du monde 2018. « Il nous reste encore la Ligue des nations et la Coupe du monde à gagner. On est concentrés sur ces objectifs, on ne pense pas à l'avenir du coach ».